德黑蘭附近爆炸 紐時：導彈工場出事

衛星照片顯示，製作導彈所用液體或固體推進燃料的霍吉爾（Khojir）導彈基地一處山坡燒焦，它鄰近的帕爾欽滿佈地底隧道，懷疑是伊朗軍火庫。以色列情報分析員所羅門（Ronen Solomon）說，霍吉爾是大型設施，由受美國經濟制裁的沙希德赫馬特工業集團擁有。

《紐時》指出，暫無法判斷爆炸是意外或蓄意破壞。加州詹姆斯．馬丁核不擴散研究中心伊朗軍事專家欣茨（Fabian Hinz）認為，那似是某種氣體或液體儲存庫爆炸，導彈生產中心的主要建築似未受損。另有分析指出，破壞規模看來很小，若爆炸屬蓄意破壞，那是為了小心不挑起報復之舉。美國、以色列的情報官員強調他們跟事故無關。

伊朗社交媒體湧現爆炸跟南部設拉子（Shiraz）大停電掛鈎的陰謀論。設有大型軍事設施的設拉子上周在差不多時間停電，120萬戶受影響。

（紐約時報）