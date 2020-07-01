霍士指特朗普萌退選念頭 團隊否認

霍士新聞專欄作家加斯帕里諾（Charles Gasparino）在Twitter連發多個信息，稱跟不止一名共和黨的「主要成員」確認這消息，其一受訪者更形容特朗普因選情不利而情緒「虛弱」，另一共和黨消息承認聽過特朗普可能退選的說法，「但我懷疑這是不是真的，我打賭如果他相信沒可能勝出就會退選」。加斯帕里諾總結稱，這些揣測反映共和黨競選人員如何緊張特朗普會輸，甚至輸掉參議院。

霍士新聞最新民調顯示，特朗普支持度以12個百分點落後於拜登。據政治網站RealClearPolitics統計各大民調平均數，特朗普落後近10個百分點，許多兵家必爭的游離州，也是拜登領先居多，就連得州這類共和黨票倉，拜登也能跟特朗普咬緊。

特朗普指各民調造假「如上屆」

特朗普在上屆大選也幾乎在所有民調落後民主黨對手希拉里，但最終爆冷勝出，甚至攻下數個民主黨票倉的「鐵鏽帶」沒落工業區州份。特朗普周一在Twitter宣稱，內部民調顯示他的形勢大好，稱一如上屆各大民調都是「造假」或「笑話」。

（霍士新聞/獨立報）