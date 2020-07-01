民主剛果獨立60周年 比利時國王為殖民表遺憾

19世紀殘暴殖民 逾1000萬人死

美國黑人弗洛伊德之死掀起全球反思種族不平等、批判殖民主義，比利時19世紀君主利奧波德二世（King Leopold II）的紀念銅像早前亦成當地示威者攻擊目標。利奧波德二世以殘暴手法殖民剛果，在其治下估計有逾1000萬非洲人死亡。

菲利普承諾遏種族主義 未提道歉

比利時國王菲利普（Philippe）周二寫給剛果民主共和國總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）的信中，讚揚兩國之間的「特殊伙伴關係」，但稱比利時歷史中有過「痛苦經歷」。菲利普沒有提及利奧波德二世的名字，但他說在那段時期「犯下的暴力與殘酷行徑，至今仍影響着我們的集體回憶」，而隨後的殖民時期（1908至1960年）亦造成許多痛苦和屈辱，「我要為過去這些傷害表達最深切的遺憾，而我們當今社會中存在的歧視又將這些傷痛重新揭開」。菲利普在信中承諾會繼續打擊一切形式的種族主義，並會鼓勵比利時國會反思這問題，以求最終安撫過去的記憶。

19世紀歐洲列強開始佔領非洲土地及殖民，利奧波德二世控制了剛果流域盆地大片土地，稱為「剛果自由邦」（Congo Free State）。1885至1908年，剛果自由邦屬利奧波德二世私人土地，估計逾1000萬非洲人死於疾病、虐待，以及在屬於這名君主的橡膠園工作期間死亡。利奧波德二世的暴行受到其他國家譴責，他於1908年放棄控制剛果自由邦，由比利時政府展開殖民統治，並將之改名「比屬剛果」，剛果直至1960年6月30日才宣告獨立。

（BBC/法新社/路透社）