歐盟准入境遊名單出爐 未包中美

涉韓日泰等14國

被列入安全名單的14國包括澳洲、新西蘭、加拿大、韓國、泰國、日本、摩洛哥、阿爾及利亞、盧旺達、突尼斯、塞爾維亞、黑山、格魯吉亞及烏拉圭。美國、俄羅斯、巴西和印度的感染率仍很高，將被排除在外。

協商過程中，各國均有不同顧慮，如受到疫情重挫的西班牙，雖希望盡快振興旅遊業，但寧願謹慎行事，希臘和和葡萄牙等依賴旅遊業的國家，相對疫情較輕，希望盡快對外開放邊境。《衛報》引述歐盟消息報道，在談判中希臘曾建議單方面開放予美國旅客入境，其後同意遵從一致決定。

該名單每兩周更新一次，按各國控疫情況而增減。美國新聞網站Politico上周報道，歐盟評估開放哪國旅客入境主要標準之一，是該國每10萬人中確診病例少於16宗。這名單只屬建議性質，因邊境管制措施是由歐盟各成員國決定。

歐盟此前已解除成員國之間的邊境限制，而英國在12月31日脫歐過渡期結束前，其民眾所獲待遇仍將與歐盟公民相同，因此在這段期間，英國公民及其家屬不受臨時旅遊限制。英國傳媒報道，政府本周將公布「安全名單」，這些國家旅客抵英後毋須隔離14天，當局會採交通燈式三級制，被列為綠免或黃色的國家旅客毋須隔離檢疫，預計包括奧地利、克羅地亞、希臘和德國等，列為紅色的國家旅客入境後仍要隔離。不過希臘因英國感染個案數字仍高，周一宣布延長對英國的禁飛令至7月15日。

（BBC/衛報/英國太陽報）

（抗疫新階段）