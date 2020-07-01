疫情重燃 李斯特城、墨爾本復封城

英國預定本周六（4日）放寬對酒吧、餐廳、髮型屋的管制，但李斯特城例外。該市周二（6月30日）起不准非必要商店營業，自6月15日解封僅15天。另因病毒檢測顯示18歲以下感染者眾，所以決定周四停課，讓家長可趁停課前的兩天安排如何安置子女，新學年開始前不會復課。

衛生大臣夏國賢周一晚在下議院表示，建議李斯特城民眾盡可能逗留寓所，所有人如非必要，不要出入該城。部分封城情况需要警察執行。兩星期後再檢討限制規定。控疫限制還包括鄰近的部分蘭開夏郡地區。

李城少數族裔多 貧病多感染

截至昨日，英國有逾31萬宗確診、逾4.3萬人死亡。人口約35萬的李斯特城，上星期確診個案佔了全國約一成；迄6月23日的兩周共944宗。李斯特城的7天平均感染率甚於英國第二高感染城市的3倍，為每十萬人135宗。

分析認為李斯特城疫情較重，因該市的黑人、亞裔佔人口49％，礙於語言不通而難獲取正確資訊，而且少數族裔偏向貧困、有糖尿病等疾患，較易受感染。城內疫情最嚴重的東區，就有多達三分之二的居民為黑人、亞洲人等少數種族。

另外，澳洲較貧窮兼文化多元的墨爾本市郊，近日亦有感染增加趨勢，且多感染源頭不明。維多利亞省長昨宣布墨爾本局部地區重新實施4星期封鎖，從周三凌晨起若非上班、上學、購買糧食必需品等豁免原因離家外出，可被罰款；食肆只准外賣。昆士蘭省、南澳省也因而宣布，押後開放維多利亞省邊界。西澳省禁止跨省旅客進入。

禁非必要外出 維省延跨省禁令

澳洲其他省份幾星期來每日皆只錄得些少個案，維多利亞省卻連續14天錄得雙位數新增，周一、周二分別75、64宗，使全國新增個案升至4月以來最高。為遏止蔓延趨勢，當局派出800人流動小組，為墨爾本市郊居民提供免費測試。

（衛報/路透社/BBC）

（抗疫新階段）