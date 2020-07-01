新冠藥取政府資助賣高價 藥商捱轟 瑞德西韋研發獲5.4億公帑 組織促公有

5天療程藥費需1.8萬

由已發展國家政府直接購買的話，每劑瑞德西韋（圖）價格為390美元（約3022港元），每5天療程有6劑。吉利德稱向各國政府收取固定費用，是希望避免因談判減慢患者獲得藥物的進度。美國的私人保險公司則需支付每劑520美元（約4030港元），患者自費的金額因保險而異。

吉利德：提早康復 每患者省9萬

美國國立過敏與傳染病研究院的初步研究指出，瑞德西韋有助縮短新冠肺炎住院患者的康復時間4天，死亡率則沒顯著差異，目前是唯一獲食品及藥物管理局（FDA）緊急批准，用於治療新冠重症患者的藥物。吉利德指瑞德西韋能減少4天住院時間，即可為美國醫療系統節省每名患者1.2萬美元（約9.3萬港元），因此原本可收取更高費用。吉利德又預料截至今年底，該公司共花費10億美元（約78億港元）開發和生產該藥。

吉利德約在10年前發明瑞德西韋，原意是研發丙型肝炎的治療方法，後來該公司與政府合作，探討其作為新興傳染病抗病毒藥物的潛力。民主黨眾議員多格特（Lloyd Doggett）批評瑞德西韋效果有限，吉利德卻定出「可恥」的價格，又指是納稅人的錢令該藥免於失敗。消費者權益組織Public Citizen亦指摘吉利德並非單獨研發瑞德西韋，估計過程最少花費7000萬美元（約5.4億港元）公帑，認為應將瑞德西韋納入公有領域（public domain）。英國利物浦大學有藥理學者4月發表報告，稱瑞德西韋在大規模生產下，每個療程可低至9美元（約69港元），但吉利德不同意有關定價，指研究「無法準確反映大規模生產瑞德西韋的真實成本」。

華爾街日報：沒將利潤最大化

亦有意見支持吉利德的定價。分析藥物成本效益的「臨牀與經濟評論研究所」（ICER）則認為，今次定價基本上符合該組織估算，即每次療程收取2800美元。投資銀行SVB Leerink分析師波格斯（Geoffrey Porges）亦形容價格在合理範圍內，他提倡吉利德應賺取合理利潤，以鼓勵私營企業研發流行病藥物。《華爾街日報》分析認為，吉利德沒將瑞德西韋的利潤最大化，在定價上留有餘地的策略是明智之舉，因為瑞德西韋這類單次服用的藥物較難轉化為巨大商機，而吉利德最賺錢的是愛滋病藥。考慮各種因素下，吉利德做出對病人有利的事，對股東來說也是好事。

（華盛頓郵報/金融時報/彭博社/華爾街日報）

（抗疫新階段）