澳洲加國殖民黑歷史 政府被轟空談和解

負面標籤生隔膜 礙交往

澳洲自18世紀成歐洲殖民地，當地原住民文化與語言遭受致命打擊。其中1867至1911年間，澳洲6省引入「保護原住民」政策，除禁制原住民使用原有語言，各省亦有權決定原住民的居住地及限制婚配，甚至強行將原住民兒童與家人分離，交由寄養機構或白人家庭撫養，試圖令原住民「歐洲化」，形成「被偷走的一代」。

直至2008年，時任澳洲總理陸克文始正式在國會向原住民致歉，承諾彌補措施，不過政府與輿論多年來對原住民的負面標籤已令雙方出現隔膜。2017年澳洲和解狀况報告顯示，只有30%非原住民有跟原住民交往。

原住民遭剝削 難逃貧窮困局

加拿大亦存在剝削原住民權益與資源的問題，當地原住民失業率高企，貧窮問題嚴重，平均壽命較整體國民短，部分原住民部落近年更爆發自殺潮，震驚全國。當地真相及和解委員會曾發表報告，促請政府修補逾百年來有系統傷害原住民族群的傷痕，但加拿大卻在2007年否決聯合國《原住民族權利宣言》。

全球原住民權利與政治研究所加拿大研究主席萊特富特（Sheryl Lightfoot）去年9月撰文指出，即使政府曾向原住民致歉，但缺乏政策改變的話只是「空洞的姿態」。各國政府應接受國際和解框架，讓各方有立足點商討原住民應有的權利與補償，將是和解的起點。