美媒再揭俄國懸賞塔利班殺美軍內幕

塔利班據點搜出大量美鈔

《紐約時報》周日亦引述美國官員報道，情報官員及駐阿富汗特種部隊早在今年1月，已向上級報告懷疑俄羅斯向塔利班提供報酬殺害美兵。報道指出，美國情報人員突擊搜查一個塔利班據點時，發現大量美鈔，於是引起美方懷疑。情報人員盤問被捕的武裝分子及罪犯後，相信俄羅斯去年向塔利班提供獎金。

《華郵》引述多名知情人士報道，指駐阿富汗美軍在2018年有10人與敵方槍戰或炸彈襲擊中死亡，2019年和2020年分別有16人及2人喪生。在這3年的每年中，有數名美兵在所謂的「友軍攻擊」（green on blue attack）事件中被阿富汗安全部隊殺死，被認為與塔利班滲透有關。

知情人士指出，駐阿富汗美軍將有關情報呈報上級後，白宮3月底召開高層會議。會議討論應對俄羅斯的措施，包括在外交上表示不滿及發出警告，甚至實施制裁。美國的阿富汗和平特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）主張就事件直接對付俄羅斯，但部分國家安全委員會官員不願立即採取行動。

美國總統特朗普周日否認知悉有關情報報告，但一名美國官員向《紐時》透露，白宮最高層曾獲簡報有關報告，包括在總統每日簡報會上，惟白宮沒採取任何行動。

（華盛頓郵報/紐約時報）