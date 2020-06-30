巴國槍手掃射證交所 10死 「俾路支解放軍」認責

事發於當地時間早上大約10時。在大樓內一間經紀行任職的賈韋德（Asad Javed）表示，事發時他在大樓地下聽到槍聲和爆炸聲，他與在場的人隨即四散，他反鎖自己在辦公室以策安全。卡拉奇警察局長梅蒙（Ghulam Nabi Memon）指槍手從一輛銀色汽車步出後，用手榴彈和手槍發動襲擊。施襲者向大樓外的保安人員擲手榴彈，再向保安站開槍，保安部隊及後到場將4名槍手擊斃。槍手並沒進入主要大樓。襲擊期間，巴基斯坦證交所交易如常。

法新社引述梅蒙稱事件中有4名保安人員、1名警員及1名途人死亡，但路透社另引述警方指兩名保安及1名警員死亡，另有7人受傷。傳媒引述官員稱施襲者攜帶大量軍火並備有糧水，懷疑槍手原計劃脅持人質。巴國準軍事組織「信德省遊騎兵」（Sindh Rangers）負責人認為襲擊得到敵對情報機構的支持，把矛頭指向印度。

認責組織過往屢襲中國機構

俾路支解放軍向來主張能源大省俾路支省脫離巴基斯坦獨立。該組織近年屢次襲擊涉及中國的機構或設施，包括2018年企圖佔據中國駐卡拉奇領事館，以及去年槍擊位於瓜達爾港、中國參建的五星級「珍珠大陸酒店」（Pearl Continental Hotel）；瓜達爾港是中國「一帶一路」計劃的樞紐之一。這次遇襲的證交所亦有40％股權由中國的交易所為首的財團控制，但未知俾路支解放軍是否針對中國而施襲。

（路透社/法新社/彭博社）