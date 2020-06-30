以防長暗示吞併西岸未必如期

美國總統特朗普去年提出中東和平方案，為以色列吞併西岸猶太殖民區開綠燈。以色列吞併計劃受巴人、阿拉伯世界及歐盟批評。總理內塔尼亞胡跟甘茨合組聯合政府，美國曾表示，希望以色列領導層對吞併計劃一致，即要得甘茨同意，以色列內閣預期7月1日將就吞併展開討論。但路透社引述消息報道，甘茨向美國駐以色列大使弗里德曼（David Friedman）等人表示，7月1日並非神聖，指現時抗疫比吞併更重要。他讚揚特朗普的中東和平劃是「歷史性一步」，但指應要跟地區的戰略伙伴及巴人合作，達至一個惠及各方的方案。

聯國人權專員警告災難後果

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）昨稱，以色列吞併計劃明顯違法，可能造成災難後果，敦促以色列懸崖勒馬，指吞併造成的衝擊將持續數十年，她強調：「無法預測吞併的確切後果。但對於巴人以至以色列本身及更廣泛的地區，這些後果可能具有災難性」。

（路透社）