美疫情反彈 彭斯轉軚籲戴口罩

美國南部和西部多州自解封後，確診個案屢見新高。得州患者入院人數上周六（27日）已連續16日見新高，州長阿博特（Greg Abbott）表示，現時每天有多達5000人入院接受治療。得州有小鎮上周六重新實施宵禁。

衛生部長警告流失控疫窗口

彭斯周日到訪得州，讚揚阿博特縮減部分重開經濟活動的規模，包括下令關閉酒吧及減少餐廳入座率。彭斯曾為總統特朗普拒公開呼籲所有民眾戴口罩辯護，但他當天在記者會上說：「我們鼓勵每個受（疫情）影響地區的民眾戴口罩。在無法保持社交距離下戴口罩是個好主意，尤其是年輕人。」彭斯周日出席達拉斯一個教會崇拜，現場100名詩班員唱歌，坐在觀眾席的他有戴口罩。

美國有超過250萬宗確診，衛生部長阿扎（Alex Azar）周日受訪稱，南部的病例正在激增，警告美國遏止疫情的「窗口逐漸關閉」，敦促各州加強社區檢測，並蒐集康復者捐出的血漿，用作治療。他亦呼籲民眾保持社交距離及戴口罩。

美國3款新冠疫苗在政府支援下，未來3個月將展開大規模臨牀測試。白宮抗疫小組專家、國立過敏與傳染病研究院總監福奇接受CNN訪問表示，他認為若新冠疫苗有70%至75%效力已可接受，而鑑於1/3美國人表示不會接種疫苗，福奇認為這不足以起到群體免疫作用。

（BBC/CNN/華盛頓郵報）

（抗疫新階段）