疫情惡化 巴西一周增26萬確診

截至昨日，巴西總確診人數達134.4萬，僅次於美國，死亡人數為5.8萬。巴西衛生部周日公布，過去7天新增感染人數為259,105，是疫情爆發至今最多人染疫的一周，死亡人數為7005，略低於上周出現的按周死亡人數最高紀錄。

巴西迄今仍欠有效控疫策略，博索納羅對疫情的輕視被視為主因，屢受各方詬病。他堅稱疫情只是「小流感」，批評地方政府推行家居隔離等防疫措施，公然漠視社交距離與戴口罩等規定，又呼籲各地應盡快重啟經濟。部分地方政府正推動重啟，例如第2大重災區里約熱內盧已允許商店重新營業與恢復足球賽事，甚至計劃7月10日讓球迷回到球場觀戰。

眾多城市現反總統示威

有民眾在網上發起周日舉行「阻止博索納羅」示威，獲國內多個主要城市響應。在首都巴西利亞，有示威者在國會前的草地放置多達1000個十字架，紀念染疫身亡者，並展示標語「博索納羅，別再否認疫情」。在里約熱內盧著名景點科帕卡巴納海灘（Copacabana Beach）有軍警以警棍驅散示威者，惹鄰近大廈約200居民從家中窗戶加入示威，高叫「博索納羅滾蛋」。英國、西班牙、奧地利等國亦有民眾聲援。

（法新社/路透社）