巴西大報帶頭民主運動 抗獨裁 斥總統等右翼美化軍政府統治

《聖保羅頁報》促請民眾要記取1964至1985年間軍政府的黑暗日子，當時有數以百計政治異見者被殺及失蹤。該報在民主倡議的宣言中寫道：「我們見證、亦不會忘記獨裁統治的可怕，我們會一直捍衛民主。」報頭上的格言則由「為巴西服務的報章」改為「為民主服務的報章」，直至下次大選。該報周日更開始提供免費網上課程講述1964年的軍事政變，全面檢視獨裁統治的影響。

《聖保羅頁報》近百年歷史

《聖保羅頁報》，今次運動是師承1984年「Diretas Ja」（意為「立即直選」）民主運動（見另稿），當年民眾以黃色為標記，該報當年亦在報上促大家「穿黃色捍衛權利」，該報今次則呼籲「穿黃色捍衛民主」。總編輯達維拉（Sergio Davila）稱，激進反民主運動近期興起令該報警惕，部分更跟博索納羅盟友有關。他強調，《聖保羅頁報》這樣的報章有制度上的角色，要以不偏不倚的方法呈現那段時期的真相，以確保獨裁歷史不會重現。他稱，國內近半人口太年輕，不記得那段時期，但巴西極右卻在歌頌那段歷史，部分人也被誤導，以為20年的獨裁統治是安全穩定、沒貪腐全盛時期，但那是謊言。

客觀呈現真相 免重蹈覆轍

巴西前工人黨總統羅塞夫在軍政府時期曾因加入地下游擊隊遭拘捕被施酷刑，她任內亦曾委任真相調查委員會追查軍政府如何迫害人民。羅塞夫及其前任盧拉的工人黨政府被指貪污，曾是軍人的博索納羅2018年憑着選民對政治不滿勝出大選，其立場右翼，內閣近三分之一成員都是現役或前軍人。他一直推祟軍事獨裁，屢惹爭議。他近月甚至參加反民主集會，他的支持者甚至要求關閉最高法院等機構，恢復過往獨裁年代用以打壓反對者的法令。國安部長甚至暗示可能有某種形式的軍事接管。

負責《聖保羅頁報》網上課程的記者兼作家皮拉加洛（Oscar Pilagallo）說：「人們—特別是年輕人，都視民主為理所當然的，但他們忘記了並非一直如此。」不少人士擔心軍事統治重臨，一些左右派人士都發起倡議捍衛民主。博索納羅目前仍有約30％支持率，但反對者愈來愈多。市場研究機構Datafolha周日公布的民調顯示，75%受訪者支持現時的民主體制，支持獨裁統治的僅10%，是最少30年來分別對兩種管治方式最高及最低的支持比率。

1921年創立的《聖保羅頁報》發行量屬全巴西最高，被視為巴西最有影響力的媒體之一，向來勇於批判政府，曾被時任總統卡多索和盧拉投訴。

惟專家指博索納羅上台後對《聖保羅頁報》等傳媒的批評，及無視言論自由的程度，是35年來最嚴重。博索納羅政府本月初衛生部一度撤下累計新冠疫情數據，《聖保羅頁報》遂聯同其他大型傳媒合推追蹤系統，提供最新疫情數字。

（衛報／聖保羅頁報）