德外判制易卸責 肉廠成防疫缺口

工作及居住環境差 助長播毒

德國已出現8宗與肉類加工業有關的疫情爆發，其中肉類加工廠通內斯（Tonnies）在居特斯洛（Gutersloh）的廠房上周二已累計有逾1500名工人確診。分析指出，肉類加工廠特別容易散播病毒，主因是環境溫度低、通風有限，工人之間距離近又會大聲說話。這些爆發令人關注廠方的聘用外判工人問題，及員工的惡劣生活環境。《華盛頓郵報》指肉廠工人大多來自羅馬尼亞、保加利亞及波蘭等東歐國家，他們在各國封關期間獲豁免過境工作。

部分通內斯的工人住在殘舊公寓，環境狹窄又不衛生，助長病毒傳播。德國流動檢測團隊成員稱，官方記錄的肉廠工人工作和居住地名單並不準確，令追蹤控疫有困難。

政府擬禁肉廠聘外判

德國肉廠目前大多依賴外判公司聘請工人，但有專家認為承包商制度「是為了逃避問責而存在」。在通內斯廠房爆發疫情前，德國總理默克爾政府已草擬新法案禁止德國肉類廠房採用外判工人。草案有待國會通過，但肉類加工廠一方反對，稱這不是確保員工獲保障的方法。即使草案得通過，最快亦要待明年才會生效。

（華盛頓郵報）

（抗疫新階段）