浪費封城抗疫期 追蹤散漫 官僚黨爭欠協調 新德里未遏疫情因「三宗罪」

每周逾萬確診 部長稱因檢測增

新德里確診人數截至昨日已逾7.7萬，死亡人數達2492人，單在6月，當地新增個案已超過5萬宗，平均每周增加逾萬，上周六當地新增個案達2948宗。德里首席部長凱杰里沃爾（Arvind Kejriwal）上周六在記者會上稱，確診個案急增與當地病毒檢測增加至每日2萬次有關。當地缺乏富經驗的醫護人員，亦成為抗疫重大挑戰。

新德里政府此前預計，到7月底，當地確診人數將增至50萬，正研究徵用酒店及體育場館改裝為臨時醫院。當局本周起開始調查市內所有家庭健康狀况，並為有病徵者作病毒檢測，警方亦為當地逾200個隔離區嚴格執行社交距離等防疫措施。

不少觀察將矛頭直指新德里在疫情爆發之初缺乏檢測與追蹤措施。例如印度醫學研究委員會早前公布，今年1至4月期間，印度全國平均會為染疫病人的20名接觸者作病毒測試，但新德里僅檢測9名接觸者，不少病人家屬均未獲檢測，當局甚至從未跟其聯絡。本月稍早前，衛生官員承認，因感染個案太多，只能追蹤直接接觸者。抗疫工作組成員、印度公共健康基金會主席雷迪（K Srinath Reddy）指出，新德里沒在疫情初期封城期間合理檢測並盡量追蹤所有接觸者，亦沒在5月下旬放寬封鎖時迅速應對疫情重燃。

政策朝令夕改 民眾寧瞞疫

另一方面，政府未能協調各方抗疫亦是問題。雷迪說，雖然印度私營醫療系統蓬勃，但在公營醫療不勝負荷之際，政府卻遲遲未與私營醫院談妥檢測及治療合作方案，原可助尋找潛在患者的基本醫療系統亦癱瘓。有醫生直指當局抗疫指引不清，隔離設施環境惡劣等，都令民眾拒絕信任當局安排，寧願隱瞞病况。

新德里政府內部政爭亦成禍端。來自在野「百姓黨」的首席部長凱杰里沃爾與代表中央政府的副部長拜賈爾（Anil Baijal）在抗疫問題上屢有分歧，例如是否要求醫院優先治理當地居民等。部分政策更在推出24小時內被撤回，朝令夕改令人無所適從。

全球確診破千萬 半數歐美

截至昨日，全球新型冠狀病毒感染者已突破1000萬人，近50萬人死亡，其中感染者約半數來自歐美。法新社稱，迄今感染率仍在上升，單在6天內新增個案便達100萬宗。

（BBC/印度時報/法新社）

（抗疫新階段）