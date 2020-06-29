種族主義爭議 普林斯頓威爾遜學院改名

普林斯頓大學校長艾斯格魯伯（Christopher Eisgruber）發表聲明，宣布校董會上周五投票決定把「威爾遜公共及國際事務學院」易名為「普林斯頓公共及國際事務學院」，住宿學院威爾遜書院（Wilson College）改為「第一書院」（First College），但代表該校最高榮譽的「伍德洛．威爾遜獎」則將維持原名。校董會聲明稱，雖然仍肯定威爾遜的貢獻，但作為學院命名的政治人物必須足以作為榜樣，威爾遜的種族主義觀點使之不適合作為學院命名。聲明提到，以種族主義者命名是否合適的問題，在近幾個月來弗洛伊德（George Floyd）等非裔美國人死於警察之手後更顯迫切，亦提醒大家必須維護平等及公義。

曾獲和平獎 支持種族隔離反平權

威爾遜曾任普大校長8年，1913年到1921年擔任美國總統，一戰後主導成立國際聯盟，內政外交成就卓越，曾獲諾貝爾和平獎。惟近年其種族主義觀點成為焦點。他支持種族隔離，反對種族平權，亦曾拒絕非裔入學。今次校方的決定跟2015年大異。當年學生示威要求普大改名，校方成立委員會檢討，最後決定保留，但承諾加強校園多元化。

普林斯頓大學於1746年成立，遲至1945年才招收首批黑人本科生，比其他常春藤學府晚了數十年；直至1969年始在校友反對聲中錄取女生。

密西西比着手立法改邦聯色彩州旗

本身為普大校友的美籍非裔知識分子歷史學會會長布萊恩（Keisha Blain）對校方決定感到興奮，並向母校師生致敬；但學生則敦促校方作出更大的變革。

同日，密西西比州共和黨控制的參眾兩院一致決定就重新設計州旗開始立法，為移去旗上的邦聯標誌踏出重要一步。共和黨籍州長里夫斯（Tate Reeves）已表明將會簽署使之立法。邦聯代表着美國蓄奴的過去，向被視為種族主義象徵，密西西比州是全國唯一仍沿用邦聯標誌的州旗。

（華盛頓郵報）