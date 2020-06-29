特朗普暗示敗選 嚇煞幕僚 民望落後 電視訪談稱「拜登或成總統」

Politico稱，特朗普應對疫情及種族議題的表現惡劣，其幕僚形容最近是他就任總統以來最難捱的時刻。特朗普本月20日在俄克拉荷馬州一片質疑聲音中展開3月以來首場競選集會，但入座率只有三分之一，令他大為尷尬。特朗普上周四（25日）接受霍士新聞訪問，被問及第2個總統任期有何目標時，他似乎承認自己無法連任，說：「可能他（拜登）將會成為你們的總統，因為有部分人不喜歡我。」這句話嚇怕其幕僚。特朗普支持者、他的前政治顧問農貝格（Sam Nunberg）稱按目前軌迹，特朗普正處於現代總統大選其中一個最惡劣的失敗險境。他舉例提及CNBC和《紐約時報》上周的民調，都顯示特朗普的支持率低於40%。他警告，若未來兩周其支持率跌至35%，特朗普便要認真考慮是否要競逐連任。

消息人士稱自從俄克拉荷馬州競選集會後，特朗普更積極參與競選團隊工作，亦表示願讓更多人加入團隊。特朗普女婿兼白宮高級顧問庫什納，將在團隊更吃重。不過，重整競選團隊仍無減共和黨人對特朗普個人表現的擔憂。深得特朗普喜歡的霍士新聞主播卡爾森（Tucker Carlson）上周在節目警告特朗普可能輸掉大選；另一名特朗普支持者、南卡州參議員格雷厄姆亦向傳媒表示，特朗普需要令競選重點是政策，而非個性。

幕僚：特朗普欠紀律 攻擊拜登變困難

特朗普團隊近日加強賣廣告攻擊拜登。不過，特朗普的幕僚承認，特朗普欠缺紀律令攻擊變得困難。他們最近促特朗普少在Twitter攻擊前國家安全顧問博爾頓等批評者，因為這些事情對選民來說是無關痛癢。拜登在疫情期間保持低調，將大選變成對特朗普的公投，同時也令特朗普團隊難以對他作出致命攻擊。

特朗普目前仍然緊貼其2016年大選的信息，即強調治安，但專家指這信息並未能回應目前社會的問題。不少民調顯示，特朗普流失其2016年的關鍵支持者，因為對疫情憂慮，其長者支持度亦大受打擊（見圖）；在2016年勝出的關鍵州份，特朗普的優勢都在減少，更令外界擔心的是近日疫情最嚴重的得州和佛州，都是共和黨州份。不過，選民似乎對特朗普處理經濟的能力較有信心。上周的CNBC民調便顯示，當被問及誰有最好的經濟政策時，44%受訪選民相信特朗普，較拜登高6個百分點。不過，當被問及誰最有能力處理疫情時，拜登便拋離特朗普14個百分點。選民亦對拜登處理種族議題較有信心，大幅拋離特朗普25個百分點。

不過，特朗普支持者相信，拜登長年在華府的紀錄加上經常失言，將會成為一大弱點。支持特朗普的懷俄明參議員巴拉索（John Barrasso）便形容，拜登不可能永遠躲起來。只要他冒出頭來，其失誤便會讓人們看得清楚。他強調，特朗普仍然有時間後來居上，大選將取決於經濟有多大力度反彈。

轉發「白人力量」短片捱轟 後刪除

特朗普周日在Twitter轉發一段佛州支持者高呼「白人力量」的短片，並加上「感謝優秀的支持者」，引起批評，共和黨唯一黑人參議員斯科特（Tim Scott）周日直斥特朗普不應轉發該冒犯信息，應該移除。特朗普昨已刪除帖文。

（Politico/金融時報）