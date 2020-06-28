英擬48億入股衛星公司 專家質疑「買錯貨」

現時全球有4個衛星定位系統，包括最廣泛使用的美國全球定位系統（GPS）、俄羅斯的格洛納斯（GLONASS）、中國新建成的北斗，和英國有份設計、但脫歐而不能再使用的伽利略（Galileo），這些系統的衛星皆設於中圓地球軌道，離地球約2萬公里。英國政府今次謀出手營救、總部設於倫敦的OneWeb，原擬建構由650枚低地球軌道衛星組成的衛星陣，其系統相當於美國發明家馬斯克（Elon Musk）的Starlink，基本都是在離地面1200公里的低地球軌道組建用於提供上網服務的巨大衛星陣。

專家：一場技術與商業的賭博

萊斯特大學太空政策專家鮑恩（Bleddyn Bowen）直指政府「買錯」，這筆交易是「一場技術與商業的賭博」，稱儘管有人游說到政府相信這些衛星能完全重新設計到可提供定位服務，但那是「未經驗證的技術」。鮑恩說：「假如想使全球定位系統用於軍事級系統，你需要加密，把保安訊號設定精準至公分計，我不肯定你能在一枚細小到像OneWeb的衛星上做到那樣。」

傑富瑞投資銀行科技研究分析家索恩（Giles Thorne）形容情况荒謬，質疑「民族主義壓倒穩健的工業政策」，沒有考慮質量。OneWeb雖然在英國註冊，但一半業務位於美國，全部生產工序也在美國。今年3月因資金短缺，在美國申請破產保護。

首相府發言人稱，英國正繼續致力推行自主太空計劃，包括衛星定位和導航，並會繼續與太空業界定期溝通。

（衛報/BBC）