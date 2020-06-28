巨企相繼杯葛fb 朱克伯格急補鑊

美國黑人弗洛伊德上月疑被警員跪頸殺死引發騷亂，總統特朗普被指在社交媒體發文，警告搶掠出現時就會開槍對付示威者，被指鼓吹暴力。Twitter其後將有關帖文屏蔽，但fb拒絕採取行動，備受抨擊。美國有民權組織最近發起「停止用仇恨賺錢」（Stop Hate for Profit）運動，呼籲各企業勿在漠視仇恨言論的fb平台落廣告，迄今超過100個品牌加入杯葛。

逾100品牌參與

繼美國電信巨擘Verizon後，聯合利華上周五表示未來半年不會再在fb、Instagram和Twitter投放廣告，稱在美國兩極化的大選期間，社交平台在社會分化和仇恨言論方面，還有很多工作要做，「此時繼續在這些平台落廣告，不會為人們及社會增加價值」。據廣告情報組織Pathmatics統計，單在今年6月首三周，Verizon已在fb投放85萬美元（約663萬港元）廣告，聯合利華則花了50.4萬美元（約393萬港元）廣告費。fb每年700億美元（約5460億港元）收入中，98%都來自廣告。可口可樂上周五亦表示會停止在社交媒體落廣告一個月，聲稱社交媒體上不容種族主義。

上周五股價急挫 身家縮水500億

受聯合利華等品牌先後杯葛fb消息影響，fb上周五股價急挫8.3%，創超過3個月以來最大跌幅，朱克伯格身家縮水72億美元（約560億港元）。數小時後，朱克伯格即宣布改變政策，禁止廣告中有仇恨言論，並會在那些「具新聞價值」但違反平台規範的帖文加上標籤。

不過，他表示仍會讓有關內容在fb出現，以讓公眾知道發生什麼事，而所有與投票相關的帖文和廣告，則會附上官方投票資訊。

美國民權組織Color Of Change總裁羅賓遜（Rashad Robinson）稱，朱克伯格今次的改革遠遠不夠，「標籤『具新聞價值』的內容，以讓公眾能自行判斷，這不是一項新政策」。

（衛報/金融時報/彭博社）