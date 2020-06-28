特朗普簽令 為起訴砸像者鋪路

稱會對執法不力部門「閂水喉」

特朗普在行政命令中聲言「許多作出或支持那些（破壞）行為的暴徒、縱火者和極端左翼分子，曾公然承認抱持號召摧毁美國政府制度的意識形態，例如是馬克思主義」，又強調各人或組織有權和平推動任何紀念文物移除或建造，但無人有權破壞、塗污或強行移走文物。因此他下令要用盡美國法律來檢控犯事者，又表明要對阻止「暴民統治」不力的地方司法體系或警察部門抽起聯邦資金等。他又斥示威者對美國歷史一無所知。

特朗普上周初宣布要動用《退伍軍人紀念保護法案》（Veterans' Memorial Preservation and Recognition Act），根據法案，摧毁「紀念任何美軍服役」文物者將面臨10年監禁。

阿森一族停白人聲演非白人角色

另外，美國長壽動畫《阿森一族》（The Simpsons）系列製作團隊上周五（26日）宣布，不再任用白人演員為有色人種角色配音。美國版《阿森一族》中，印度裔雜貨店老闆Apu Nahasapeemapetilon由白人演員Hank Azaria配音，該角色一直被視為灌輸種族歧視的刻板印象。另一非裔角色Dr. Hibbert亦是由白人演員Harry Shearer聲演。

（BBC/中央社/法新社）