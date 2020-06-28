歐盟擬7月起有條件准華客入境

彭博社報道，據27個歐盟成員國大使上周五（26日）暫定的初稿，加拿大、日本、澳洲和韓國等15國旅客可入境歐盟，因它們的疫情符合歐盟的安全標準，中國則須容許歐盟公民入境才可得到同等待遇。美國、俄羅斯、巴西則料暫被排除在外。美國兩名官員告訴路透社，若美國旅客符合特定條件或獲准進入歐盟，包括通過體溫檢查。有關「安全入境」名單會每兩周調整一次。

英研入境檢疫三級制 名單本周公布

另外，英國則研究「交通燈」檢疫制，按各國傳染程度及軌迹、官方數據的可靠性、國家的檢測和追蹤機制，區分為綠、黃、紅3組。美國、印度、南美大部分國家等將列入紅組，從這些地方入境者須先隔離兩周；包括大部分歐洲國家等數十國俱屬「綠組」或「黃組」，往返人士毋須隔離。名單將於本周初公布，而入境旅客乘飛機、船或火車時都須戴口罩。

英國民眾7月6日起亦可離境到部分歐盟國家，估計包括西班牙、法國、希臘、德國、意大利等，民眾回國後毋須隔離。英國現時規定，所有入境者包括英國公民，入境後須在申報地址隔離14天，違者罰款1000鎊。

（彭博社/路透社/獨立報）

（抗疫新階段）