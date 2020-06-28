重災區紐約州放緩 佛州解封快確診飈 防疫一鬆一緊 美國兩州疫情迥異

紐約州現時仍是美國病例和死亡個案最多的州份，但新增確診人數已大幅回落。《紐約時報》統計，該州上周四（25日）新增28人死亡，較高峰期每日約1000人死亡大幅下降，單日新增確診亦由高峰的逾萬宗回落至738宗。相反，佛州上周五有近9000人確診，過去13天內有7天打破單日新增人數紀錄。

佛州州長曾誇防疫佳 急欲重啟經濟

佛州的新增病例在4月底持續下降時，州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）曾在白宮記者會表示：「當你看到有州份頒布一些最嚴苛的命令，然後對比佛州，就會發現佛州做得更好。」他將此「歸功」於3月起對當時疫情嚴重的紐約州實施檢疫隔離的決定，此舉獲白宮讚揚，但惹紐約州民主黨籍長科莫（Andrew Cuomo）不滿。科莫上周四被問及對德桑蒂斯曾自誇的言論有何看法時說：「你與這種病毒玩弄政治就注定失敗。」

廣泛檢測促戴罩 紐約州解封謹慎

德桑蒂斯一直追隨特朗普的主張，即封城下的經濟損失比新冠病毒帶來更大威脅，並在上月初急於重啟經濟活動，首階段就允許餐廳、健身室、髮廊和大型體育賽事等在有限人數下重開。即使該州醫務總監建議民眾在難以保持社交距離時戴口罩，但德桑蒂斯拒絕強制推行該措施，稱過於強硬反令民眾拒絕遵守。相反，科莫4月簽署行政命令，要求民眾在無法保持6呎距離時戴口罩，並按公共衛生部門建議重啟經濟活動，如在解封前做廣泛病毒檢測和追蹤接觸者；佛州則無建立類似追蹤機制。紐約州在解封上亦相對謹慎，最初只允許製造業和建築業復工。

赴佛州避疫者「回流」紐約 購清機票

因應佛州疫情反彈，當局上周五宣布禁止在酒吧內飲酒，酒吧可繼續出售食物，但只能接待一半客人。邁阿密等地方政府自行要求民眾戴口罩，邁阿密-戴德縣亦以病例激增和周末或出現大型聚會為由，宣布於7月3至7日關閉沙灘。隨着過去幾周疫情逆轉，原本到佛州避疫的人亦開始湧回紐約州。當科莫宣布上周四（25日）起對來自8個疫情嚴重州份（包括佛州）的民眾實施14天檢疫隔離後，前往紐約的機票隨即被搶購一空。

佛州前衛生部門官員瓊斯（Rebekah Jones）原本專責管理疫情資料庫，惟在5月稱因拒絕篡改數據而被辭退。她上周三在社交網站聲稱，有證據表明衛生部門職員接獲指示，刪除本周確診和死亡病例數字，營造疫情改善假象。德桑蒂斯斥有關指控不實。

（紐約時報/衛報）

（抗疫新階段）