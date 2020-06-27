反種族歧視下成焦點 美白膏改名不提「白」

【明報專訊】美國黑人弗洛伊德疑被警員跪頸殺死觸發全球反種族歧視浪潮，多款美白產品亦成為眾矢之的。繼Neutrogena、Clean & Clear相繼表示會更改旗下美白產品名稱後，聯合利華公司（Unilever）周四（25日）亦宣布，將除去旗下美白產品Fair & Lovely品牌中的Fair（白皙）字樣。
主打印度市場 認美麗標準太單一
聯合利華稱，旗下產品包裝和宣傳上的白皙（fair/fairness）、美白（white/whitening）和淡色（light/lightening）字眼會改變。公司美容與個人護理部主席賈殷（Sunny Jain）說：「我們認同利用『白皙』、『美白』和『淡色』等字眼，是帶有『美麗只有單一標準』的意味，我們承認這是不對的。」公司稱，它們已將新名稱交給印度當局，正等候審批；又稱會在未來推廣上安排更多不同膚色的女士，「以代表印度和其他國家不同的美」。
美白產品在南亞地區擁有龐大市場，因當地社會崇尚淺色肌膚。Fair & Lovely於1975年進軍印度市場，現已成為印度銷量最高的美白膏，去年銷售額達240億盧比（約24.6億港元）。除了Fair & Lovely外，聯合利華旗下的龐氏和凡士林品牌也有推出美白膚色產品。
被質疑新瓶舊酒 難改「美白」觀念
英國廣播公司（BBC）報道，有人質疑做法只是公關伎倆，Fair & Lovely只是以不同形式包裝繼續出售，屬新瓶舊酒式「補鑊」，而「白就是美」在印度已深入民心，無論改什麼名字，民眾仍然會趨之若鶩。
另外，法國歐萊雅（L'oreal）一名在印度的消息人士也透露，公司正討論在南亞及東南亞的營銷策略，亮膚、美白、亮白等字眼可能很快就消失。