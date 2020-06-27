澳議員疑被華滲透 警突搜寓所辦公室

捲入爭議的為新南威爾士省上議院工黨議員莫瑟馬尼。警方稱，當局與澳洲安全情報組織（ASIO）就中國政府試圖影響在職政客調查，周五早上突擊搜查莫瑟馬尼位於悉尼的寓所及辦公室蒐證，未有透露詳情，但強調事件「不涉及對公眾的任何威脅」。莫瑟馬尼暫無評論。

九度訪華由中國買單 大讚習領導抗疫

莫瑟馬尼出生於黎巴嫩，12歲隨父母及10名兄弟姐妹移居澳洲，其跟中國的密切關係向來受爭議。《悉尼先驅晨報》去年報道，莫瑟馬尼2009年成為省議員後，曾9次出訪中國，其間交通與住宿等開支往往由中國官員或官方機構支付。2018年他曾稱中國是西方世界秩序的受害者，揚言需要「新的世界秩序」讓中國發展潛力，又主張中國加強控制「受敵對勢力操控的環球傳媒」。去年初，莫瑟馬尼聘用了澳洲中華經貿文化交流促進會副主席張智森（John Zhang）為職員；該組織被指與中共有關。今年4月，莫瑟馬尼多次公開讚揚中國國家主席習近平在新型冠狀病毒疫情期間的「堅定」領導，招來抨擊後辭任省議會副主席。

總理：阻任何人干預澳洲

總理莫里森稱，突擊行動相關調查已展開一段時間；強調行動證明政府將阻止任何人干預澳洲。新南威爾士省議會工黨領袖馬凱（Jodi McKay）稱，將暫停莫瑟馬尼黨籍以待調查。

涉威脅學生 華總領事被查

另外，澳洲傳媒周四報道，中國駐澳洲布里斯班總領事徐杰去年公開指摘支持香港民主運動的昆士蘭大學學生帕夫洛（Drew Pavlou）為「反華分裂分子」，遭帕夫洛提告。警方證實正就此事調查徐杰涉煽動暴力威脅帕夫洛。帕夫洛上月底遭校方以煽動言論、威脅行為及抗議活動造成混亂等為由，暫停學籍2年。

（BBC/衛報）