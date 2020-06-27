明尼蘇達革職警 逾半上訴後復職

警員擁集體談判權

明尼蘇達州是全國32個全州警員擁有集體談判權的州份之一，警員可就革職決定向仲裁員上訴。《華爾街日報》分析明尼蘇達州調解服務局紀錄，發現2014年起最少40名被革職警員或懲教人員提出上訴後，有20人改為暫時停職、降職甚至沒有處分。獲復職者包括兩名明尼阿波利斯警員，其中一人為布雷佐（Peter Brazeau）。他被指2016年12月毆打已鎖手扣的醉漢，因違反使用武力守則而短暫被限制職務，至2019年2月被革職。惟同年10月仲裁員認為革職決定過分，事後警局因信任他而讓他重返崗位。

《華爾街日報》亦引述鮑林格林州立大學犯罪學家斯廷森（Philip Stinson）的資料，指23名2005至13年被捕的明尼阿波利斯警員，有11人至今仍在職。

另外，亞利桑那州圖森市（Tucson）今年4月亦有一名男子被警員制服期間死亡，有關片段周四曝光，警察總長馬格努斯（Chris Magnus）周三提出請辭，但市長羅梅羅（Regina Romero）拒接受，稱此刻應共同合作重建公眾對警方的信任。

（華爾街日報/NPR/NBC）