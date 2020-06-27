分析：牛津抗疫評分未能預測第二波

《衛報》分析顯示，45個重災國中有21國已開始大幅放寬抗疫措施（OxCGRT低於70），當中10國感染人數過去兩周上升，包括美國、德國、瑞典、法國、伊朗、孟加拉、烏克蘭、印尼、沙特及瑞士。德國OxCGRT由此前的73降至5月初的50後，傳播率便升至每1感染者傳染3人，最少兩個地區須再次封鎖。5月開始解封的伊朗已見第2波疫情。

11國大幅鬆綁後感染個案仍跌

不過，亦有11個國家在大幅放寬抗疫措施後，感染個案仍見下降，包括在疫情爆發初期受害最嚴重、並實施嚴格封城措施的國家如意大利和西班牙等，兩國解封後每周新增個案大減約四分之一。至於目前仍保持一定防疫措施（OxCGRT為70至80）的12個國家中，有7個確診個案續升，包括感染人數在全球居次的巴西，其個案較上一周多17.5%。

未計算措施執行方式成效

根據《衛報》分析，仍實施嚴格防疫措施（OxCGRT超過80）的12國中，有9國在嚴格封城措施下，感染數字過去兩周仍然增加，當中有3國位於南美，包括玻利維亞、阿根廷及哥倫比亞。阿根廷一度被視為南美抗疫典範，但在4月底至5月初短暫解封後，感染數字便上升逾4倍。為何會出現這情况？這可能跟OxCGRT評定的方式有關。評分只是依政府有關控疫政策的宣布作評分，但未有計算措施如何執行或效果如何。民眾如何配合措施、民眾有否自發做防疫（如保持衛生、戴口罩等）、人口密度以至生活習慣都會對控疫有影響。

明報記者

（抗疫新階段）