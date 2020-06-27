美疾控中心料全國2400萬人染疫

研改用「合併檢測法」增效率

福奇承認，目前的檢測方法有問題，並商討改用「合併檢測法」，例如以20人為一組，一組先測試一人，若檢測結果是陰性，官員便可以檢測其他組別；若測試為陽性，官員才要再測試該組別其他人，這可令衛生官員使用較少資源來檢測更多人，而感染者亦可快速隔離。

在近日確診急增的州份及城市中，年輕人佔的比例亦急增，惹公共衛生官員關注，敦促保持社交距離及戴口罩。亞利桑那州要求檢測者大半是20至44歲；佛州的確診中位數亦由3月的65歲下跌至35歲。得州多個城市的確診亦以年輕人居多。

另外，CDC周四（25日）發表報告，指孕婦感染新冠病毒肺炎後入院的機會是非孕婦約5倍，送入深切治療部的風險是非孕婦的1.5倍，而使用呼吸機的風險則是非孕婦的1.7倍。CDC指孕婦沒較高的確診死亡風險，亦未有數據顯示新冠病毒肺炎會如何影響懷孕結果。

特朗普取消赴新澤西

白宮抗疫工作小組將於當地時間周五下午12時半舉行記者會，並由工作小組領導人彭斯負責。總統特朗普的日程顯示他周五下午前往新澤西州的高爾夫俱樂部度周末，但昨取消。

有關行程受密切注視，因特朗普無意遵守新澤西及鄰近州份的旅遊建議，即任何人來自疫情嚴重地方都要自我隔離14日。他本周較早時曾到過亞利桑那州，該州被新澤西州、康涅狄格州和紐約視為疫情熱點。白宮發言人稱任何本周末為提特朗普供協助的人員，都會被嚴密監察病徵和接受新冠病毒檢測，因此對當地居民風險甚低。

（路透社/華盛頓郵報）

（抗疫新階段）