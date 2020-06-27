美國確診新高 3州煞停重啟經濟 研究：解封過早引爆全球第二波疫情

美國多州確診數字及入院數字均上升至紀錄高位。得州10日前的單日新增確診只是千多宗，但周四已錄得5,596宗確診紀錄新高，得州共和黨州長阿博特（Greg Abbott ）周四暫停進一步解封，他形容新冠患者數字「爆發性」上升，而且大城市跟小社區疫情同樣大幅增加。阿博特昨簽署行政命令，勒令酒吧關門，但可提供外賣；餐廳可以繼續營業，但只能坐一半客；超過100人的戶外活動要經批准等。得州是6月初推動重啟經濟措施最冒進的州份，阿博特是特朗普的政治盟友。

得州再關酒吧 餐廳限坐一半客

《衛報》以截至周二（23日）確診人數超過2.5萬的國家（合共45國）為對象，並按照每周新增確診人數比例變化，以及英國牛津大學新型冠狀病毒政府回應追蹤指標（OxCGRT）該國過去兩周平均值，分析其防疫現况及疫情趨勢。OxCGRT以17項準則，評定政府抗疫反應的嚴格程度，包括關閉學校及限制人口流動等控疫政策、經濟援助等支援措施、醫療系統應變等，指標由1分至100分，100分即政府防疫措施最多及最嚴格，但不代表其措施有效或合適。分析顯示，45國中已有21國大幅放寬抗疫措施（OxCGRT低於70），當中10國目前感染人數正上升，包括美國及德國等。

專家：中斷傳染鏈封城必不可少

英國牛津大學布拉瓦尼克學院公共政策副教授哈勒（Thomas Hale）指出，部分國家慮及經濟成本而迅速解封，許多並未達到世衛建議解封的條件。他指出，封城等措施已獲證實對中斷傳染鏈及減慢病毒傳播必不可少，旨在為政府爭取時間，落實檢測與追蹤措施，增加醫療系統應付能力，以及制定長期控疫方針等，惟如果政府準備不足下過早解除封，便很可能迎來第二波疫情。

彭博社早前亦引用OxCGRT數據分析，指出在出現疫情後未有果斷實施嚴格廣泛控疫措施的國家、或是待感染數字上升後才增加防疫措施的國家，其每10萬人的死亡率，平均為出現首宗確診個案後35天內、或在出現確診前已實施嚴格抗疫措施的國家之8倍，顯示應對疫情必須快速及嚴格。美國喬治城大學醫學中心環球衛生專家德布爾（Mark Dybul）指出，如政府對疫情反應緩慢，感染基數會較大，令疫情較難控制。他亦警告，在感染個案持續上升下仍堅持解封的國家，包括美國等，很可能比其他國家更早出現第二波感染，有更迫切需要準備好及早行動抗疫。

（衛報/彭博社）

（抗疫新階段）