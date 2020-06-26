拜登被批雙重標準 空談「相信女性」

曾稱女性應獲信任 捲性醜聞後改口

美國全國婦女法律中心主席格雷夫斯（Fatima Goss Graves）指出，「相信女性」源於以往社會視女性與性侵受害人都是說謊者的想法，令她們的證言不被認真看待，惟2010研究顯示強姦指控中只有2％至10%證實是虛報。「相信女性」的聲音在2018年美國最高法院大法官提名人卡瓦諾（Brett Kavanaugh）被指性侵臨牀心理學教授福特 （Christine Blasey Ford）的風波中尤受關注。當時總統特朗普為首的保守派質疑，親民主黨的福特在卡瓦諾獲提名時才舉報實有政治目的，但民主黨強調應支持挺身舉報的受害者。拜登便稱，最少應認定遭侵犯的事件本質屬實，「女性應當獲得信任」。不過他早前遭指控性侵前下屬里德後，便改稱相信女性意即在其挺身舉報時認真處理，「你需要了解情况與事實」，惹雙重標準的批評。

曾指控拜登不恰當親吻她的社會公義倡議者弗洛里斯（Lucy Flores）稱，里德事件反映「相信女性」已成政客任意解讀的概念，亦突顯性侵議題易成政治工具，受害人難獲合理對待。

（BBC/Vox）

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