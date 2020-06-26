「兩害取其輕」 女選民撐拜登

77歲的拜登出身於賓夕法尼亞州，1972年當選特拉華州聯邦參議員而踏足政界，至2008年他獲邀成為奧巴馬競選拍檔，並連續兩屆當選為副總統。

拜登向來不吝於藉握手、擁抱等肢體動作以示親切，但這種熱情舉動在#MeToo運動興起後尤受爭議。去年至今最少有8名女子指控他不恰當地觸碰或靠近而令她們感到不自在，其中參議院前幕僚里德（Tara Reade）去年4月指控拜登在辦公室內以手指掃其頸部，今年3月再指控拜登曾於1993年國會山莊以手指插入其下體性侵，惹外界嘩然。

有關指控一度令拜登猶豫是否參選，不過他仍獲多名黨內外知名女性力撐。美國前防長卡特（Ashton Carter）妻子斯蒂芬妮去年3月在博客撰文，反對外界將2015年她出席丈夫的就職典禮時，拜登站在她背後的照片視為拜登慣於輕薄婦女例子，強調當日拜登作為多年密友支持她迎接重大日子，「我永遠為此感激」。眾議院議長佩洛西、前國務卿希拉里、已故共和黨參議員麥凱恩的女兒梅根等均為拜登人格背書。

性醜聞纏身 民望仍拋離特朗普

拜登多次否認涉不當行為，但他亦在今年2月發布影片，稱已從#MeToo運動中明白到，輕觸女性肩膀、吻額等做法如今已不合時宜。他上月受訪時表明那些相信里德的指控者不應投票給他，但他同時指出，里德的說法曾多番轉變，強調「真相很重要」。

雖然醜聞纏身，但女性選民仍是拜登問鼎總統的推動力之一。《紐約時報》周三（24日）公布最新民調，顯示拜登支持度為50%，遠超特朗普的36%。其中女性選民對拜登的支持度拋離特朗普22個百分點。蓋洛普的數據亦顯示，女性選民對拜登的支持度，甚至比2016年民主黨總統候選人希拉里選前最後民調更高14個百分點。

英國廣播公司（BBC）分析，在新冠疫情等消息佔據新聞版面下，性侵幾乎無人在意，其身不正的特朗普亦不敢以性醜聞攻擊拜登，以免「引火自焚」，這些都對拜登有利。而目前對民主黨人而言最重要的是將特朗普趕出白宮，而拜登最有可能做到。

疫情主導新聞 性侵乏人在意

美國著名女性主義作家赫什曼（Linda Hershman）於《紐約時報》發表評論，明言她相信里德的指控屬實，但在功利主義原則下，拜登入主白宮對整體女性甚至全國民眾的好處遠較讓「共和黨史上最差勁總統」特朗普連任好。儘管此舉可能令里德甚至未來性侵受害人的聲音弱化，但在兩害取其輕下需作出犧牲。

（紐約時報/BBC）

（美國大選）