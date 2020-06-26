研究：南極適度融冰利企鵝繁殖 專家：暖化不可忽視 影響因地域品種而異

日本國立極地研究所副教授渡邊佑基（Yuuki Watanabe）的團隊，自2010年起4個繁殖季節在南極洲東部呂佐夫-霍爾姆灣（Lutzow-Holm Bay）以電子標籤追蹤175隻企鵝。在3段繁殖季節期間，企鵝的覓食地區皆有大面積海冰覆蓋，但2016年12月底至2017年2月初則有大片海冰碎裂，出現廣闊水域。

日專家以阿德利企鵝為研究對象

學者分析GPS和步速計數據，發現當覓食地區被冰覆蓋時，企鵝要在廣闊冰面步行或用腹滑行，尋找可潛入水中的縫隙，覓食競爭更激烈。當覓食區域無冰覆蓋時，企鵝可隨時從巢穴附近跳進水裏覓食。由於企鵝游泳較步行快4倍，牠們在無冰時期覓食時間平均減少3.2至7.9小時，但覓食範圍增加4.8公里。此外，無冰時期的浮游植物以致小型甲殼類動物也較多，企鵝的食物較豐富。

無冰季節整體企鵝巢雛鳥皆減

然而研究亦發現，在無冰季節時整體企鵝巢穴和雛鳥數目都較少，反映冬天環境亦對企鵝很重要。渡邊佑基指出，在海冰長期稀少區域生活的阿德利企鵝生活較艱苦，可能是因為牠們覓食中途不夠休息地方，亦較缺乏保護牠們免受天敵掠食的屏障。他指出，這情况反映出氣候暖化對動物的影響，是因地域和因品種而異。

牛津大學的企鵝專家哈特（Tom Hart）指出，渡邊的研究是在往常都有大量海冰的區域所做，研究結果有助解釋為何在近年暖化情况下，多冰地區的阿德利企鵝會增加，而少冰地區的則減少。他說，這或印證了中等海冰環境是企鵝安樂窩的假設。

研究報告周三（24日）刊於《科學進展》（Science Advances）期刊。

氣候暖化對南極生態的影響備受關注。去年有研究稱，若2100年前升溫幅度控制在2℃以內，帝王企鵝數量仍將減少44%；若目前排放不變，帝王企鵝數量將在本世紀前減少80%。阿德利企鵝是南極大陸數目較多的企鵝，目前約有400萬對，《金融時報》今年2月報道，阿德利企鵝在較冷的南極洲東部似乎增加，但在南極洲較暖的地帶則減少。

（衛報）