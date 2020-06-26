科索沃總統被控戰爭反人道罪

涉殺害塞族及阿爾巴尼亞裔反對派

該特別檢察官辦公室2015年在歐盟支持下成立，以調查科索沃解放軍（KLA）在科索沃跟塞爾維亞的戰爭期間殺害塞族及阿爾巴尼亞裔反對者的指控。

辦公室周三發聲明，起訴是長時間調查的結果，辦公室認為控罪已無合理疑點，但未公布戰爭罪行詳情。同時被起訴者包括科索沃前議長維塞利（Kadri Veseli），他跟特哈契是KLA指揮官，過去曾多次否認涉戰爭罪行。

前海牙刑事檢控官龐特（Carla del Ponte）早在2008年指控 KLA涉及器官販賣罪行，2010年發表報告。科索沃政府在報告發表前曾怒斥指控不實及抹黑。歐盟支持下的法庭調查有關指控。特別檢察官辦公室指出，兩人在秘密行動企圖阻礙法庭工作，以逃避法律制裁。特別法庭按科索沃法律設立，但由國際法官及檢察官組成。

科索沃2008年宣布脫離塞爾維亞獨立，但不為塞爾維亞承認，雙方關係至今仍然緊張。歐盟要雙方關係正常化作為加入歐盟條件。

（路透社/法新社）