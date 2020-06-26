民主黨進步派搶攻 美黑人新星贏國會初選

73歲的恩格爾擔任眾議員已有31年，這次角逐連任卻遭滑鐵盧，黑人弗洛伊德因警暴被殺案引發的反種族歧視運動也是因素之一。在本月初為了「黑人的命也是命」舉行的一場記者會上，恩格爾被偷聽到他坦言是因為初選臨近才出頭，「如果沒有初選，我不會在乎」。事件令他這名得到前總統候選人希拉里、眾議院議長佩洛西和國會黑人黨團等建制支持的老將雪上加霜，最終不敵鮑曼。

擊敗73歲建制老將 種族議題成關鍵

鮑曼得到桑德斯、沃倫和奧卡西奧-科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）等進步派領袖支持，截至周三的點票結果顯示，他取得60.7%得票，遙遙領前恩格爾的34.7%，儘管最終結果要再等數周，但大局已定。被視為是新世代進步派領袖的奧卡西奧-科特茲則以約七成得票輕鬆擊退建制的挑戰，守住紐約州眾院第14區的提名。

另一脫穎而出的黑人進步派新星是37歲醫生韋布（Cameron Webb），他周二在弗吉尼亞州眾院第5區初選擊敗3名白人對手，以約2/3得票出線。35歲的現任肯塔基州第43區的黑人進步派眾議員布克（Charles Booker）則面對黨內建制支持的麥格拉恩強力挑戰，初步結果顯示競選財力充足的麥格拉恩稍為領前，但數十萬張缺席投票的選票還未點算，估計最快要到下周才知最終結果。

（紐約時報/BBC/NBC）