佛州確診新高 州長拒強制戴罩「免反效果」

佛州多地的確診個案飈升引發憂慮。德桑蒂斯在奧蘭多嘗試說服民眾疫情不太令人憂慮，並呼籲人們遵守自上月第一階段解封起的措施，如保持適當社交距離、保持良好衛生，若未能保持6呎社交距離，戴口罩亦可減少傳播病毒機會。

美國目前有15個州強制民眾戴口罩，但德桑蒂斯稱，部分人收到命令反而不會遵守。他亦強調州內不同地方的確診數目不同，因此統一戴口罩的規定有爭議。佛州有一些縣和城市，如奧蘭多所在的橙縣、邁阿密等，都有規定在某些情况下強制戴口罩。

共和黨大會8月佛州舉行 近六成居民反對

共和黨大會將在8月佛州傑克遜維爾市舉行，屆時總統特朗普將接受提名競逐連任。北佛羅里達大學民調發現，當地有58%居民反對舉行黨大會，當中71%擔心病毒傳播，65%則擔心會造成社會不穩。共和黨受訪者有81%支持舉行，但民主黨人反對高達九成，獨立選民則有62%反對。

因應疫情，民主黨全國委員會周三宣布，8月在威斯康星州舉行的黨大會將會縮減規模，拜登雖然會親身出席黨大會接受提名，但黨代表將會遙距參與。

（綜合報道）

（抗疫新階段）