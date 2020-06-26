毋懼疫情 特朗普擬總統山放國慶煙花 辦多項大型活動 盼展示國家恢復

白宮辦音樂會軍事巡遊

特朗普上周起先後在俄克拉荷馬州與亞利桑那州重啟競選集會活動，已惹加劇疫情憂慮。他亦計劃舉行一連串獨立日慶祝活動，包括7月3日到訪總統山，屆時料有噴射戰機掠過總統雕像上空，並會放煙花，為2009年以來首次。獨立日當天他亦將在白宮南草坪舉行「向美國致敬」活動，內容包括音樂表演及軍事巡遊等。

《華盛頓郵報》引述兩名消息人士稱，特朗普2018年起一直希望在總統山放煙花，但美國國家公園管理局早在2010年以可能觸發山火為由，禁止在總統山舉行煙花表演。今年1月，特朗普曾公開質疑當局以「環境理由」禁放煙花不合理。南達科他州長諾姆（Kristi Noem）的發言人稱，國家公園管理局認為由於本月較早前當地已在受控情况下焚毁部分易加劇山火的灌木叢，相信今次煙火表演不會損害環境，有信心表演可安全進行。白宮發言人迪爾（Judd Deere）稱，已諮詢衛生部門及軍方策劃有關行程，特朗普期待參與。

得州確診急增 州長叫停解封

截至周三，南達科他州確診個案為6419宗，當地旅遊部門正派發7500張活動門票，僅及疫前同類活動門票六成。有內政部官員稱，當局正依循州衛生部門指人及疾控中心（CDC）的防疫建議，包括在總統山範圍促請民眾如無法保持2米社交距離便應戴上口罩，並為所有員工提供口罩等。不過公園前管理員施賴埃爾（Cheryl Schreier）指出，在疫情下有如此多人聚集會有衛生風險，緊急逃生亦成問題。美國國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）周二在眾議院作供時，亦呼籲美國人應避免出席大型集會以遏抑疫情散播。

美國周三最少新增36,880宗新型冠狀病毒感染個案，為今年4月疫情高峰以來新高，總感染人數達238萬人，死亡人數近12.2萬。新一輪感染個案集中在南部及西部州份，佛州、得州、俄克拉荷馬州及南卡州均見單日確診新高，其中佛州單日確診個案逾5500人，加州新增逾7100宗，為迄今最高。得州休斯敦市官員稱，當地醫院深切治療病牀使用率已達97%，有醫護人員警告部分醫院已無法接收病人，醫療系統瀕臨崩潰，得州州長昨宣布暫停解封。紐約州、新澤西州及康湼狄格州周三宣布，來自感染人數上升9個州份的旅客進入當地時須自我隔離14天。白宮周三則證實，本月內將停止資助13個病毒檢測中心，多名國會議員指做法不負責任。特朗普上周六曾聲稱要減慢檢測以減少確診數字，雖然白宮官員稱他只是開玩笑，但特朗普周二表示「不是開玩笑」。

（華盛頓郵報/衛報/BBC）

（抗疫新階段）