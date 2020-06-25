歐盟7‧1重開邊境擬禁美客

美錄兩月最多單日確診

《紐約時報》周二報道，根據歐盟草擬的可接受旅客入境名單，美國、巴西和俄羅斯這頭3個確診人數最多的國家被排除在外。報道稱，歐盟目前正討論兩份有關名單，各有47個及54個國家，當中均包括中國、越南、古巴和烏干達等發展中國家，但沒有美國。最終名單將於下周落實。

禁止美國旅客入境無疑會對經濟、文化以及地緣政治造成影響，甚至惹來美國反彈。但歐盟官員表示，制訂可接受旅客入境名單的標準，盡量基於科學原則及非政治因素。

歐盟一名外交官向路透社表示，歐盟成員國考慮按每10萬人的感染率來決定讓哪些國家旅客入境。據《紐時》統計，過去14天歐盟平均每10萬人有16宗新增感染個案，美國有107宗、巴西有190宗、俄羅斯有80宗。歐盟官員表示，有關名單每兩星期檢討一次。

3州要求來自重災州訪客隔離

紐約、新澤西和康湼狄格3州的州長昨日聯合宣布，將要求來自「病毒熱點」州份的訪客自我隔離14天以防疫。所謂熱點州份，即檢測樣本陽性比率高於10％的任何州份。這項措施於周四（25日）零時生效，即時受影響的州份包括阿拉巴馬、亞利桑那、阿肯色、佛羅里達、南卡羅萊納、北卡羅萊納、得州、猶他和華盛頓州。

另外，美國國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）與3名公共衛生官員，周二（23日）出席眾議院能源及商務委員會聽證會，就政府處理新冠疫情作供。福奇稱，佛州、得州和亞利桑那州等地確診個案急升令人不安，認為未來幾周是考驗美國在這些州份抗疫能力的關鍵時刻。

（紐約時報/路透社/金融時報）

（抗疫新階段）