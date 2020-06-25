價高難普及 「攝位車」下月停產

Segway曾獲喬布斯看好

Segway在2001年12月面世，使用者只需站在踏板，依靠傾斜身體就能控制轉彎、向前等操作。美國設計者卡門（Dean Kamen）當時豪言城市交通革命即將來臨，「汽車會被淘汰」，蘋果公司創辦人喬布斯更曾樂觀預測，Segway的普及規模會如個人電腦般。

不敵廉價電動踏板車競爭

不過，Segway的負面新聞不時浮現，最受關注的是因操控不佳而衍生的「車禍」，美國前總統小布殊2003年使用Segway時跌倒更成為經典一幕。

除了安全問題，Segway的售價一直居高不下亦令不少人卻步。它初推出時售價達4950美元（約3.8萬港元），其中電池已佔逾1000美元，多年來更因通脹和新的越野功能而不減反升。Segway的全球業務發展副總裁托尼‧何（Tony Ho）指如今這種平衡車售價達6000美元（約4.7萬港元），有時甚至高達1萬美元（約7.8萬港元），往往只有警局和經營導賞團的組織才負擔得到。他坦言，Segway 20年前是偉大發明，但如今已有點過時，部分警隊甚至已改用較便宜的電動踏板車。此外，不少地方（如香港）都禁制Segway，嚴重阻礙其普及程度。公司發言人稱，至今共售出14萬輛Segway。

Segway在2015年被中國企業納恩博（Ninebot）收購，其去年只為納恩博帶來1.5％收入。Segway公司主席朱迪‧蔡（Judy Cai）在聲明表示，最近的新冠疫情影響銷售和生產，但並非今次的停產的決定性因素。

停產將會令21名在美國新罕布什爾州貝德福德（Bedford）工廠的員工被裁，12名員工會短暫留職處理售後事務。

（CNN/福布斯/NPR/SYFY WIRE）