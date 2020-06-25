金正恩煞停對韓軍事行動

朝鮮官方中央通訊社周三（24日）報道，金正恩周二（23日）透過視像主持勞動黨第7屆中央軍事委員會第5次會議預備會議，會議審議擬提交正式會議的主要軍事政策議題，並探討擬提請正式會議討論的報告、決議和反映進一步加強朝鮮「戰爭遏制力」措施的多項文件。報道稱，委員會成員在「審視近期局勢」後，決定暫緩執行軍事行動計劃，但未多加說明。

不過，韓國韓聯社報道，朝鮮昨開始移除兩天前才重新在邊境放置的大型擴音器。此外，韓國統一部表示，平壤宣傳機器中有關針對韓國的網上文章都被刪除。

兩韓近期局勢持續升溫。金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正月初指控脫北者領導的團體從韓國邊境利用氣球向朝鮮飄放反朝鮮文宣，當局先後中斷朝韓多條溝通渠道，並在本月16日炸毁位於朝鮮開城工業區、象徵朝韓友好的「南北共同聯絡辦公室」，又警告要在開城和金剛山旅遊區派兵。在文宣上，朝鮮重設用作向韓境廣播的大型擴音器，又稱已印製大量反韓單張，準備派人到邊境投放到韓國。

自從美朝去年第二輪峰會破局後，兩國棄核協商毫無進展，而首爾多月以來一直不願違抗美國為首所祭出的制裁措施，重啟可為朝鮮經濟注入生命力的兩韓經濟計劃。美聯社報道，平壤近期的各項敵對舉措可能都與此有關。

分析指與妹分演黑臉白臉

韓聯社報道，金與正本月4日開始親自出面加大對韓國譴責力度，而金正恩這次在中央軍委預備會議中擱置對韓國的軍事行動計劃，緩和朝鮮半島緊張局勢，兩人「一個扮黑臉，一個扮白臉」，「角色」分配引人矚目。

美國監察朝鮮動向網站「北緯38度」（38 North）則分析，即使朝鮮避免讓緊張局面過度升級，但近期仍不太可能與韓國總統文在寅政府展開進一步外交活動，預計平壤可能很快就會將矛頭轉向美國。

（法新社/中央社）