與華密切者被指捐款接近特朗普

報道提及的政治捐款，大部分在特朗普前半個任期流向其籌款委員會「特朗普勝利」（Trump Victory），當時特朗普政府正規劃對華政策。這是該委員會2017年收到數額最大的幾筆捐款之一，但只佔該委員會在特朗普上任以來籌得逾1.9億美元的一小部分。美國聯邦法律禁止非美國公民或永久居民作政治捐款，但報道未能確定這些捐款是否違法。

游說施行有利中國政策

其中一名捐款者是持有美國綠卡的中國人王湉，他在加州創立支持特朗普的華裔美國人組織。有前組織成員透露，中國駐洛杉磯領事館官員在2016年大選結束不久即聯絡王湉，請他協助就中國議題作游說。聯邦選委會資料顯示，他向「特朗普勝利」捐出15萬美元（約116萬港元）。他曾向美國華文媒體聲稱自己接觸特朗普競選團隊，提倡美國在南海部署軍力是浪費金錢的觀點。美國規定外國政府的游說者須向司法部登記，但王湉的名字不在該資料庫內，王湉則強調他與中國政府沒聯繫。

2017年5月，王湉應RNC成員邀請參與僅限於受邀人士的會議，其間共和黨領袖討論競選策略等議題。另有3人陪同王湉出席，包括中國科學技術部研究員趙剛，他因工作關係與中共高層有聯繫；另一人是在中國出生的美國公民湯本，他曾任中國戰略文化促進會常務理事，該組織秘書長為鷹派解放軍退休少將羅援；第三人是與政府有關係的商人李肅。湯本夫婦同年6月向「特朗普勝利」捐贈30萬美元（約232萬港元），因而有資格參加在華盛頓舉行的籌款活動。趙剛和中國政府支持的軍工通訊和衛星設備生產商華訊方舟董事長吳光勝亦有出席。報道指吳光勝到訪華盛頓前，曾在北京與時任統戰部長開會，華訊方舟則稱他只是尋求在美展開業務。趙剛和湯本都曾經與特朗普親自見面。報道指有片段顯示，這3名中國人其後就與共和黨高層的接觸，向包括羅援在內的多名中國政界人士匯報。

RNC表示，當年出席會議的中方人士與共和黨領袖沒作有意義的互動，會禁止他們參加往後的活動，但相信捐款沒違反競選財政法律。

（華爾街日報）