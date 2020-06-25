與鄰多生事端 莫迪路線碰壁

學者促重塑對華政策

印度一直忌憚中國擴張在南亞的影響力，但莫迪任內處理鄰國關係以至對華策略的表現似乎差強人意。尼泊爾國會上周通過官方地圖納入跟印度有主權爭議的地區，印度傳媒指摘是中國和巴基斯坦背後鼓動，甚至點名早年曾任職於駐巴國使館的中國駐尼泊爾大使侯艷琪為幕後黑手。新德里的失策不止於此，例如莫迪在斯里蘭卡全力支持西里塞納政府，但跟北京關係更密切的拉賈帕克薩兄弟卻在去年回朝。儘管這次跟巴基斯坦互逐使節一事跟北京並無直接關係，但中巴兩國的盟友關係，一向令新德里如芒刺在背。

印度精英近期開始反思對華政策，曾出書探討莫迪外交政策的著名學者莫罕（C. Raja Mohan）周二（23日）在《印度快報》專欄指出，印度必須認知中國一如以往其他大國，尋求實現其領土申索，也有野心迫使鄰國順從其意願，並重塑全球秩序以符合其利益，新德里須對此有正確理解，方可重新塑造對華政策。

外界如今關注印度會否扭轉外交方向，接受美國的拉攏聯手抗衡中國。美國政府近年高調推動「印太」戰略，尋求建立跟印度、日本和澳洲為重心的新同盟，莫迪政府去年第二度缺席由印度於冷戰時期發起的「不結盟運動」會議，惹來外交路線變更的揣測。但印度經濟上對中國的依賴程度，或令新德里有所顧忌，星展銀行經濟師拉奧（Radhika Rao）指出，印度跟中國在貿易和投資之間的風險敞口並不對稱，令印度難以突然削減跟北京的貿易和經濟聯繫。

（綜合報道）