印巴互逐一半使節 報復規模20年罕見

印指巴國專員涉間諜恐怖活動

印度外交部周二發聲明，稱驅逐駐新德里的巴基斯坦高級專員署一半人員，是因為「他們（巴基斯坦）從事間諜活動，並與恐怖組織有聯繫」。聲明又提及兩名駐巴基斯坦的印度高級專員公署職員近日在「槍口下遭綁架」事件，稱這兩人周一已返回印度，並「提供了遭巴基斯坦當局野蠻對待的細節」，聲明指控巴國及其官員的行為不符合《維也納外交關係公約》及有關外交使節人員待遇的雙邊協定。印度外交部同時表示，會將駐伊斯蘭堡印度高級專員署人員數目減半。

巴指印方人員涉撞車不顧而去

巴國外交部隨後否認其駐新德里的工作人員違反任何外交公約，指摘印度政府的「抹黑行動不能掩蓋印度高級專員署人員被揭發參與非法活動」。巴國所指的是上周二（16日）在伊斯蘭堡發生的一宗交通意外，警方事後扣押兩名印度高級專員署職員，稱兩人涉駕車撞倒途人後企圖不顧而去。不過，印方指控巴國安全部門擎槍綁架及虐待他們，又誣陷他們撞倒途人後逃走及使用偽鈔。巴國外交部周二在聲明強調，是巴基斯坦而非印度下令減少印度駐伊斯蘭堡一半外交人員。巴國外交部昨更反指印度支持巴基斯坦國內的武裝分子組織，為恐怖組織提供訓練、資金和物資。

在印方所指的「綁架」案發生前，印度上月底驅逐兩名駐新德里的巴國高級專員署官員，稱他們企圖在印度安全機構獲取機密資料，其中一人替巴國三軍情報局工作。巴基斯坦稱指控沒有根據。

印度被指欲轉移不敵中國視線

印巴之前同意在對方的高級專員署派駐110人，但目前雙方派往的外交人員只有約90人。兩國均表示，會在7天內完成削減一半外交人員至55人的行動。巴基斯坦前駐印高級專員巴西特（Abdul Basit）稱，印度今次的舉措是為了轉移上周印軍在邊境「被中國解放軍痛擊」的注意力。巴國前國防部長馬利克（Asif Yasin Malik）表示，印度針對巴國的行動是為了在中印邊境衝突後「滿足國內輿論」，「印度沒法在軍事上與中國對抗，他們試圖在其他方面作報復」。

印度對上一次將駐巴高級專員署外交人員人數減半是2001年12月，即印度國會遭恐襲後兩周。新德里政府指摘以巴基斯坦為基地的激進組織發動襲擊，要求巴國取締境內的兩個武裝組織。印度前國家安全顧問切拉尼（Brahma Chellaney）稱，今次雙方互驅使節，有可能最終導致雙方的高級專員署關閉，印度甚至已準備好中斷一切外交關係。

（路透社/法新社/金融時報/印度快報）