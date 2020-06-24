德肉廠逾1500人染疫 全區再封城

北萊茵-威斯特法倫州州長拉舍特（Armin Laschet）表示，居特斯洛區會封鎖至6月30日，形容這是「預防措施」。居特斯洛區現有約36萬人居住。封城令下，戲院、博物館、酒吧、健身室、泳池及桑拿浴室須關閉，並且再度實施社交距離措施。爆疫的肉類加工廠所有員工皆強制隔離，警察會協助執行有關措施。

病毒傳染數值仍高 恐爆第二波

德國政府疾病控制機構羅伯特·科赫研究所（Robert Koch Institute）昨公布，德國傳染數值（reproduction rate）為2.76，即每一名新冠病毒感染者可傳染2.76人；該數值在6月20日為1.79，22日曾飈升至2.88。傳染數值此前被視為能否放寬封鎖措施的指標，總理默克爾曾強調必須保持該數字在1以下。面對可能爆發第二波疫情，羅伯特·科赫研究所所長維勒（Lothar Wieler）對此持樂觀態度，認為可以阻止。

（BBC/路透社）

（抗疫新階段）