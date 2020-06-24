「示威自治區」屢槍擊 西雅圖預告清場

市長：不會出動警察

佔領區上周六清晨（20日）先有一名19歲青年被槍殺，一名33歲男子遭槍傷，到周日晚再有一名17歲少年手臂中彈送院。西雅圖警察總長貝斯特（Carmen Best）周一表示，上周六警方趕到槍擊案現場時遇上「具敵意的群眾」，阻礙救援人員接觸傷者。貝斯特稱，自警方棄守東區警署後，該佔領區發生過強姦、襲擊、爆竊和刑毁等罪案。

市長德坎周一表明，「集會、示威、夜間氣氛和暴力行為等種種影響，給我們的商戶和居民帶來愈來愈困難的環境。這些影響已增加，安全已下降」。她表示，警方將「很快及和平地」返回東區警署，當局會分階段取回佔領區，呼籲示威者在晚上離去，並稱會跟非裔領導的組織合作與佔領區內的民眾溝通，勸他們離開。

2016年有兄弟在被捕期間被警槍殺的泰勒（Andre Taylor），一直公開反對警暴，他表示會鼓勵佔領區內的領袖們商討下一步方向，希望他們能與市長討論。《紐約時報》指出，這群示威者各有不同目標，一些聚焦關鍵的訴求例如「閂警察水喉」，一些涉及更大的議題如經濟不平等。

「自治區」晚上氣氛緊張 看守人持槍巡邏

「國會山自治區」一帶有酒吧、食肆和住宅，日間大致和平，有義工免費派發食物，不少人在路上搭起帳篷，甚至在公園種菜等，街道則漆上「黑人的命也是命」的英文大字。但到了晚上，該區氣氛變得緊張，會有示威者遊行及武裝的看守人巡邏街道。

（紐約時報/BBC/西雅圖時報）