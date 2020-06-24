開發成本近百億 曾遭質疑逐虛名

日研發預算遜中美

「京」由日本理化學研究所與科技大廠富士通於2006年起共同研發，以成為全球最快超級電腦為目標，但當時亦有人認為即使取得第一，被中美超越只是時間問題。2009年，當時執政的民主黨就質疑，日本在經濟危機下應否繼續追求虛名，民主黨參議員蓮舫在同年11月的預算審查期間就曾稱：「成為（速度上）世界第一的理由是什麼？難道第二就不行嗎？」其言論引起極大爭議，翌年「京」的預算就遭大幅削減。

在科技和研究相關組織強烈反對下，預算後來得以復活。2011年仍處於開發階段的「京」登上全球超級電腦排行榜TOP500首位，並於翌年正式開始運作，用於醫療及防災等廣泛範疇，整個開發項目花費國家預算約1100億日圓（79億港元）。

惟全球超級電腦研發競爭激烈，「京」的世界排名隨後持續下滑，到去年6月已跌至全球第20位，過去近10年榜首之位一直由中美壟斷。隨着「富岳」發展成熟，研究所去年8月正式拔除擺放在神戶市的「京」的電源，並於12月將「富岳」搬到原址。

（每日新聞/朝日新聞）