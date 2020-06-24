日富岳超級電腦 超中美運算稱雄

「富岳」（Fugaku）意指富士山，由富士通與日本政府資助的理化學研究所合作、耗時6年和投資1300億日圓（約94億港元）在神戶市建成，其效能比起日本2011年成為全球最快超級電腦的「京」快100至120倍，達到415.5千兆次的浮點運算（petaflops），即每秒達到41.55萬萬億個運算，較剛被擠下來、現排世界第二的美國國際商業機器（IBM）超級電腦「頂點」（Summit）要快約1.8倍。之後第3至第5名，是之前排行榜中的第2至第4名，分別是美國的「Sierra」、中國的「神威．太湖之光」和「天河2A」。

Arm晶片超級電腦首登寶座

理化學研究所表示，「富岳」是排行榜1993年推出以來，首部同時在4個範疇均排第一的超級電腦，包括運算速度、工業用運算方法、人工智能應用和大數據分析。值得一提的是，富士通採用現時主流手機所使用的Arm處理器，而不是大部分超級電腦所使用的AMD或英特爾晶片，今次亦是首次有使用Arm晶片的超級電腦奪得最快寶座。

500強名單 中國系統最多

超級電腦用作極複雜的運算，包括軍事、天文和人工智能等，可用於破解編碼、預測氣候轉變、模擬汽車、武器和飛機設計等，其運算能力之爭往往被視為國家技術與經濟能力的比併，近年由中國和美國主導。在最新的TOP500名單中，仍以中國佔優，共有226個系統，美國有114個，其中聯想公司共180套佔最多，「富岳」所屬的富士通只有13套，但在「富岳」帶挈下，其旗下超級電腦的整體運作速度仍較聯想的系統為高，是綜合性能榜首。

提前一年試運 助抗疫研究

理化學研究所表示，「富岳」因應新冠疫情嚴峻而提早在今年4月運作，以協助研究、診斷和治療新冠病毒等相關運算，包括模擬飛沫如何擴散和從數以千計現存藥物中檢視對病毒的作用。理化學研究所計算科學研究中心所長松岡聰說：「我們期望它（富岳）會協助解決難題，包括新冠病毒。」目前該電腦仍屬試運，預計到明年4月才會正式運作。

Top500排行榜每半年進行排名一次，自2012年「京」被踢下榜首之位後，就一直由中美掌控龍頭地位。富岳的榜首位置未必坐得太久，因為Cray Computing在AMD的協助下，正為美國能源部和橡樹嶺國家實驗室打造運算力達150萬萬億次的超級電腦，同時也在為美國阿貢（Argonne）國家實驗室，以英特爾（Intel）晶片打造另一台超級電腦，預計同於明年啟用。

（紐約時報/日本時報/共同社/日經新聞）