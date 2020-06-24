新書直指特朗普遭普京玩弄於股掌

2018年的赫爾辛基峰會旨在討論敘利亞內戰問題與烏克蘭危機，其間特朗普曾與普京私下對談兩小時，僅有傳譯在場，故會面內容成謎。向來支持就有關問題強硬制裁俄羅斯的博爾頓，在The Room Where It Happened：A White House Memoir（暫譯《事發房間：白宮回憶錄》）書中憶述，2018年7月，特朗普預備接連出席北約峰會、英美首腦峰會，以及於赫爾辛基與普京會面，聲言「普京是這些領袖當中最容易應付的」。博爾頓指出，特朗普一直相信，若承認俄羅斯干預美國及其他國家的政治，等同承認自己與俄國合謀左右2016年美國總統大選結果。會面前博爾頓曾將一份說明美國反對俄方干預選舉的文件交給特朗普，但特朗普決定不用，「反映他對此議題感不安」。

特朗普稱信普京無干預 幕僚驚訝

到峰會當日，特朗普結束與普京單對單會面後，透露兩人會上主要談及敘利亞及伊朗問題。在會後的聯合記者會臨近結束時，特朗普說自己在干預選舉問題上「相信普京」，「看不到任何是俄國干預大選的理由」，又稱儘管對美國情報人員有信心，但普京的否認「強而有力」。博爾頓說，當時與鄰座的白宮幕僚長凱利被特朗普的答案「震驚得幾乎至動彈不得」。

博爾頓亦批評特朗普當時的回應「不是處理與俄羅斯關係的方法」，又稱「普京肯定會為了他未有在赫爾辛基被究責而放聲大笑」。博爾頓又批評特朗普故意無視或否認俄國干預全球多國選舉，多番反對官員公開批評俄國，甚至試圖阻止國務院就敘利亞問題增加制裁俄國。

聯邦選舉委員會前主席波特（Trevor Potter）稱，特朗普的言行可能加劇外國干預美國總統選舉，尤其特朗普並未抗拒外國影響，甚至邀請外國介入，令外國領袖相信助特朗普連任有助他們巴結白宮。

白宮前新聞秘書斥博爾頓自大

另外， 白宮前新聞秘書桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）向新聞網站Axio公布其新書Speaking for Myself（暫譯《為自己發聲》），斥博爾頓沉溺權力，自視為總統，外訪英國時堅持獨自乘私家車，「自私自大」，又透露博爾頓遭白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）爆粗訓斥其自以為是。博爾頓的發言人回應稱書中描述不實。

（華盛頓郵報/商業內幕）