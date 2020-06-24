蓬佩奧批博爾頓如斯諾登 新書危害國家

警告泄密須負刑責

蓬佩奧周一（22日）接受霍士新聞訪問，駁斥博爾頓書中形容總統特朗普利用外交手段以協助連任，蓬佩奧說：「他（總統特朗普）沒有為當選而殺死（伊朗指揮官）蘇萊曼尼，他沒有為連任而反擊中國共產黨，他沒有為連任而退出《巴黎協定》。他這樣做是為了確保每個美國人的基本權利和安全」。

蓬佩奧又將博爾頓比作斯諾登，「坦白說，他（博爾頓）披露的信息會讓他負上刑事責任。斯諾登泄密時所發生的事，我們都已看到。博爾頓所做的跟那沒有兩樣。我們讓司法部採取行動，泄露這樣的信息會對美國帶來真正的風險和傷害」。斯諾登2013年揭露美國國家安全局大規模監控國民和外國政要，被當局控告間諜罪和竊取國家機密罪，面臨最高30年監禁。斯諾登在揭弊後不久經香港流亡到俄羅斯至今。

博爾頓的新書大爆特朗普曾懇求中國增購農產品，以協助他取得鄉郊票以連任，又批評特朗普不配當總統。法新社報道，過去幾天特朗普及其團隊為如何反擊博爾頓猶豫未決，如到底是斥責該書為「虛構小說」，還是宣稱該書內容充滿高度敏感及機密信息。

路透社記者問新書遭「靜音」

此外，美國國務院周一就中美新聞自由舉行電話簡報會，其間一名路透社記者向國務院發言人奧塔格斯問及博爾頓的新書及特朗普政府對華政策時，奧塔格斯稱這一問題不合適，並要求電信公司操作員「將那條線靜音」，阻止發問。彭博社記者追問「靜音」意味什麼，亦被指問題「冒犯」。

（霍士新聞/法新社/紐約時報）