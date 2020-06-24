指外來移民助競爭 科企轟新禁令短視

印度移民出身的Google總裁皮查伊在Twitter稱，移民對美國的經濟成功和全球科技領袖地位有巨大貢獻，Google也因有移民才有今日。父親是波蘭移民、外祖父母是俄羅斯猶太裔的YouTube總裁沃西基在Twitter稱，移民是美國故事及其家族故事的「中心」，「我的家庭在危險中逃出，在美國覓得新居所」。

去年從H-1B受惠最多的企業亞馬遜發聲明，批特朗普政府此舉「短視」，「避免高技術專業人物進入國家和為美國經濟復蘇作貢獻，會令美國的全球競爭力面臨風險」。

Tesla創辦人馬斯克則稱，自己也很大程度上不同意新禁令，他指簽證改革儘管有必要推行，但這次太廣泛，「按我的經驗，那些（簽證持有人的）技能組合反而是就業職位的淨創造者。」

企業家或被迫美國以外建公司

風險投資公司FirstMark合伙人Matt Turck則提醒，如果沒了H-1B簽證，海外企業家或被迫要在美國以外地方建立新公司。他以自己為例道：「我自己也受惠H-1B簽證長達10年，又跟同樣受惠H-1B的合伙人建立公司，聘請美國人員工、服務美國消費者。這是我們的美國夢。」