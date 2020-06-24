特朗普保就業 暫停居權工作簽證 影響逾50萬人申請 被批趁機遏移民

特朗普4月宣布暫時叫停綠卡申請，期限原於周一（22日）屆滿，但他決定延續禁令。新禁令今日（24日）起生效直到年底，根據華府官員向傳媒的簡報，現有簽證持有人不會受新指令影響。除了綠卡以外，新禁令最受關注的部分是叫停批出適用於高技術勞工的H-1B簽證。

H-1B及J-1簽證多中國人申請

H-1B簽證每年開放8.5萬個名額予高度專業和最少擁有大學學歷的外籍人士抽籤，去年收到多達22.5萬份申請，中標者多從事自然科學、科技、工程、教育和會計等行業。去年，合共13萬印度公民獲發新簽證或簽證續期，中國公民則有2.8萬人。

適用於季節勞工的H-2B簽證亦受禁令影響，但農業、食品加工和專業醫護人員可獲豁免。去年約9.7萬人獲發H-2B新簽證或簽證續期，當中7.2萬人是墨西哥公民。美國政府亦加強限制J-1短期交流簽證，這種簽證准許大學生、實習生、教師等前往美國實習或交流。大學教授及學者可申請豁免。2019年，美國批出35萬新J-1簽證及續期，當中近4萬人是中國公民。給予跨國企業高級行政人員到美國的L簽證亦會暫停。

除此之外，特朗普政府正準備加強限制，以免庇護申請被濫用成得到工作准許證的工具。

抵抗新冠疫情的封城令導致美國失業人口急增，促使特朗普4月首次公布限制新移民的方案。有華府官員向《華爾街日報》表示，特朗普的新指令可保障在經濟回暖、工作機會重現時，美國失業者可取得工作機會。其中一人估計，將可重新分配逾50萬份就業職位予無工開的美國人，體現其口中「美國優先的復蘇」。

商界共和黨人憂反窒礙復蘇

無黨派智庫移民政策研究所估計，新禁令會導致32.5萬名移民及其家屬在未來半年無法抵美，但在華府簡報會上，有官員將預測人數定於52.5萬，包括17萬名部分綠卡禁令的受影響者。

最受新禁令影響的科技業界大感不滿，美國傳媒更估計或有商界組織入稟尋求推翻禁令。以格雷厄姆（Lindsey Graham）和康寧（John Cornyn）為首的9名共和黨參議員，上月27日聯署致函特朗普，要求他重新考慮，擔心最終會損害美國商界。信中強調有需要外勞，認為那不會搶去美國人的飯碗。

（華爾街日報/BBC/NBC）