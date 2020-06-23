斥歪曲史實 韓擬促世遺除名日本軍艦島

2015年教科文組織通過將明治工業革命遺址列入世遺，該遺址橫跨日本8個縣，當中別號「軍艦島」的端島涉及日本殖民統治朝鮮半島年代強徵逾6萬名朝鮮人勞役的歷史，但日本申遺時在文件裏隻字未提，早惹來韓國不滿。

韓斥日本違諾 未提殖民強制勞動

明治工業革命遺址相關設施「產業遺產信息中心」本月15日開放，韓國外交部指摘該中心的展覽內容，違背日本稱會展示大量朝鮮半島人在惡劣工作環境下被強制勞動的承諾，是「完全歪曲史實」。韓聯社稱，日本在申遺過程中承認部分遺址有過殘酷強制勞役歷史，並許諾設立信息中心紀念遇難者，但中心的展覽內容以吹噓工業化成就為主，雖然有提及韓國人勞役的事實，但有加入否認強徵勞工的證言和資料。

田溶冀表示，文化體育觀光部長官樸良雨和文化財廳廳長鄭在淑上周四（18日）向共同民主黨議員稱，本月內將會致函聯合國教科文組織，要求將明治工業革命遺址從世遺名錄上除名。文體部表示，韓方尚未正式宣布要求除名，但正研究應對方案。

（日本時報/韓聯社）